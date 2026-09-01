ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول : (5 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح")، وطرف ثان : (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - إثنين منهم مصابان بجروح متفرقة)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.