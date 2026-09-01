أخبار اليمن : توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية

توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد على محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمة، وذمار، والبيضاء، وإب، والضالع وتعـز وتمتد لتشمل أجزاء من سهل تهامة.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات صنعاء، ولحج وأبين، وأجزاء من مرتفعات وصحارى المهـرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف والسواحل الجنوبية والغربية.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول. كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
ودعا الجهات المختصة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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