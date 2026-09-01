بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 6.32 نقطة، أي نسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8903.72 نقطة.
وتم تداول 337.3 مليون سهم، عبر 24963 صفقة نقدية بقيمة 81.8 مليون دينار كويتي (نحو 251.12 مليون دولار).
وفقد مؤشر السوق الرئيسي 3.33 نقطة، أو 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 9227.14 نقطة، من خلال تداول 209.9 مليون سهم، عبر 15302 صفقة نقدية بقيمة 39.3 مليون دينار(نحو120.6 مليون دولا)، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 8.70 نقطة، أي نسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 9297 نقطة، من خلال تداول 127.3 مليون سهم، عبر 9661 صفقة نقدية بقيمة 42.5 مليون دينار(نحو 130.4 مليون دولار).
كما صعد مؤشر "رئيسي 50" بـ 4.58 نقطة، ما يعادل 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 11002.92 نقطة من خلال تداول 131.9 مليون سهم عبر 9005 صفقات نقدية بقيمة 25.4 مليون دينار(نحو 77.9 مليون دولار).
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