الأرصاد لـ"إكسترا نيوز": تابعوا الرايات وتعليمات مسؤولي الإنقاذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والبحار خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البحر المتوسط شهد خلال الجمعة والسبت والأحد الماضيين اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة يومي السبت والأحد.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ارتفاع الأمواج تراوح داخل البحر المتوسط بين 2.5 و3.5 متر، ووصل إلى أكثر من 4 أمتار في عمق البحر، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من شواطئ البحر المتوسط وبعض الموانئ، من بينها ميناء العريش، نتيجة ارتفاع الأمواج.

سبب ارتفاع الأمواج

وأرجعت غانم حالة الاضطراب إلى الفترة الانتقالية الحالية بين فصلي الصيف والخريف، والتي تشهد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على سطح البحر المتوسط، بالتزامن مع ارتفاع قيم درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت أن حالة البحر بدأت في الاعتدال، مشيرة إلى أن البحر يصبح مؤهلًا بشكل أكبر لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه خلال الأيام المقبلة، مع وصول ارتفاع الأمواج إلى نحو مترين.

تحذيرات للمصطافين

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات السلامة ومسؤولي الإنقاذ على الشواطئ، بالإضافة إلى الانتباه إلى ألوان الرايات المرفوعة، خاصة أن طبيعة الشواطئ تختلف من مكان إلى آخر.

وأضافت أن الأجواء ستكون مستقرة بشكل عام خلال الأيام المقبلة، مع استمرار إمكانية حدوث تغيرات في حالة البحر خلال نهاية الأسبوع، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية باستمرار.

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الصيفية المعتادة، مع انخفاض طفيف مقارنة بالفترة الماضية، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى خلال النهار بين 34 و35 درجة مئوية.

ولفتت إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مع تحسن ملحوظ خلال ساعات الليل وظهور نسمات هواء معتدلة خارج المنازل، موضحة أن البلاد تفصلها نحو ثلاثة أسابيع تقريبًا عن انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.