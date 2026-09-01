تزامناً مع زيارة الرئيس شي جين بينج .. التعاون المصري الصيني يقفز بمستقبل النقل والموانئ الجافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - تتزامن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، مع خطوات عملية متسارعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وتحديداً في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ الجافة، الذي يشهد تكاملاً غير مسبوق يخدم خطط الدولة المصرية لتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والترانزيت.

​خطة مشتركة لتوطين صناعة الحاويات المبردة في برج العرب

وفي هذا السياق، كشف المهندس سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، عن تفاصيل التعاون الاستراتيجي مع الجانب الصيني، والذي يرتكز على مشروع طموح لتوطين صناعة الحاويات المبردة في مصر. وأوضح أن المشروع يستهدف حل أبرز تحديات تصدير المحاصيل الزراعية المتمثلة في نقص أسطول الحاويات المبردة، حيث يجرى حالياً إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع في الموقع المقترح بمنطقة "برج العرب" بجوار مصنع شركة "ألستوم".

​ميزة تنافسية واكتساب خبرات عالمية

أكد رئيس الهيئة أن تصنيع الحاويات المبردة محلياً بالتعاون مع الصين يمنح مصر ميزة تنافسية كبرى وفرصة تصديرية واسعة لأسواق عالمية مثل فرنسا اليابان، في ظل الندرة العالمية لهذه الحاويات مقارنة بالحاويات العادية التي تتميز الصين بإنتاجها بتكلفة منخفضة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة الصناعية واللوجستية بين البلدين للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة.

