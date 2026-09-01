الرئيس السيسي: شي جين بينج ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ترحيبية إلى فعالية الاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على العلاقات المصرية - الصينية، والتي تم تنظيمها اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام.

وعبر الرئيس في الرسالة التي تلاها الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في بداية الاحتفالية عن ترحيبه بالرئيس الصيني شي جين بينج الذى يحل ضيفاً عزيزاً على ضفاف النيل وصديقاً كريماً للشعب المصري الذي يُكن كل المحبة والود للشعب الصيني. وفيما يلى نص رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.