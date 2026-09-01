أميد سبورتيف ضد طرابزون.. محمد صلاح يسجل في خسارة فريقه بالدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:29 صباحاً - تلقى طرابزون سبور هزيمة مؤلمة أمام مضيفه أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027.

وشهد اللقاء استمرار تألق الدولي المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال المواجهة، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة في اللحظات الأخيرة ليحصدوا النقاط الثلاث.

محمد صلاح يسجل مبكرًا وأميد سبورتيف يقلب الطاولة

فرض محمد صلاح نفسه سريعًا على أحداث المباراة، بعدما افتتح التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 11، مستغلًا فرصة داخل منطقة جزاء أميد سبورتيف، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وحاول طرابزون الحفاظ على تقدمه، إلا أن أميد سبورتيف نجح في العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل، لتستمر المواجهة وسط محاولات متبادلة من الفريقين بحثًا عن هدف الحسم.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى النهاية بالتعادل، تمكن جيفت أوربان من تسجيل هدف الفوز لأميد سبورتيف في الدقيقة 90، ليخطف أصحاب الأرض الانتصار في الوقت القاتل ويحرم طرابزون سبور من نقطة التعادل.

وتجمد رصيد طرابزون سبور عند 4 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما رفع أميد سبورتيف رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 3 أهداف خلال أول 3 مباريات له مع طرابزون سبور في الدوري التركي، بعدما سجل في الجولات الثلاث الأولى، ليواصل تقديم بداية هجومية قوية مع فريقه الجديد.

وكان صلاح قد تألق في الجولة السابقة أمام باشاك شهير، وسجل هدفي طرابزون سبور خلال الفوز بنتيجة 2-1، ليصبح أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية منذ بداية الموسم.

صلاح وفابينيو.. ثنائي ليفربول يظهر مجددًا مع طرابزون

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح أساسيًا إلى جانب البرازيلي فابينيو، في ظهور يعيد إلى الأذهان السنوات التي جمعتهما بقميص ليفربول الإنجليزي، حيث شكلا أحد عناصر الفريق المتوج بعدد من البطولات الكبرى.

ويعول الجهاز الفني لطرابزون سبور بقيادة فاتح تكيه على خبرة الثنائي، إلى جانب قدراتهما الفنية، من أجل تحسين نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد البداية المتذبذبة في الدوري التركي.

وكان طرابزون سبور قد استهل مشواره في المسابقة بالتعادل مع قاسم باشا 1-1، قبل أن يحقق الفوز على باشاك شهير بنتيجة 2-1، ثم تلقى خسارته أمام أميد سبورتيف في الجولة الثالثة.

وعلى المستوى الأوروبي، خرج طرابزون سبور من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي أمام فيرينكفاروسي، بعد خسارته ذهابًا بهدف دون مقابل، ثم سقوطه في لقاء الإياب برباعية نظيفة، لينتقل إلى منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش – تشيبوكي نوايوو – مصطفى إسكيلهلاك – سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال – فابينيو – إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح – نواه سافيو – بول أونواتشو.