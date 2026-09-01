الرئيس السيسي يستقبل الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمطار القاهرة الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، والسيدة قرينته، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال اتسمت بالحفاوة ترحيباً بضيف مصر الكبير، حيث شارك في الاستقبال مجموعة من الأطفال والشباب حاملين أعلام مصر والصين لتحية الرئيس الضيف، كما احتشد عدد من المواطنين المصريين والصينيين للتعبير عن مشاعر الود والترحيب بالرئيس شي جينبينج، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين.