هدف أشرف بن شرقى فى زد يحصد جائزة الأفضل بالجولة الثانية من الدورى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - توج هدف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شباك زد، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف بن شرقي في مواجهة زد، ليتفوق على 3 أهداف أخرى دخلت المنافسة على جائزة الأفضل، وهي هدف مروان عثمان "أوتاكا" مهاجم سيراميكا كليوباترا في شباك الاتحاد السكندري، وهدف عودة الفاخوري لاعب بيراميدز في مرمى أبو قير للأسمدة، بالإضافة إلى تصويبة أحمد عاطف لاعب طلائع الجيش في شباك منتخب السويس وبتروجت.

وقدم بن شرقي أداءً مميزًا خلال مواجهة زد، ونجح في تسجيل هدفه ليقود الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وتواصل أهداف الجولة الثانية من الدوري المصري جذب الأنظار، في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين على جوائز الأفضل، خاصة مع تنوع الأهداف وتميزها من حيث طريقة التسجيل.