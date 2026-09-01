اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأوغندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:33 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصال هاتفي بالسيد أدونيا ايباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا الجديد، اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الأوغندي على توليه مهام منصبه، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى كمبالا في مايو ٢٠٢٦، لدفع التعاون لآفاق ارحب لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وانشاء السدود والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الأوغندية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة ٢- ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في مدينة العلمين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، لاسيما في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي والبحيرات العظمي، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقا للقانون الدولي، والتمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية. ووجه وزير الخارجية الدعوة لنظيره الأوغندي للمشاركة في النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقدها في نوفمبر القادم.