أخبار اليمن : مؤتمريو أمريكا يؤيدون موقف التنظيم من محاولات استهداف وحدته

مؤتمريو أمريكا يؤيدون موقف التنظيم من محاولات استهداف وحدتهأعلنت فروع المؤتمر الشعبي العام بالولايات المتحدة الأمريكية تأييدها للبيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام، عقب اللقاء التشاوري الذي رأسه رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبو راس، أمس الأول الأحد، والذي تضمن تحديد موقف المؤتمر وقيادته من محاولات استهداف وحدته عبر محاولات خارجية مشبوهة.

وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن فروع المؤتمر في أمريكا، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه:

تتابع فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية باهتمام بالغ المستجدات والجدال الدائر حول المحاولات التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام من قبل البعض الذين يبحثون عن مصالحهم.

وفي هذا الإطار فان فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تأييدها الكامل لما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026م، وما تضمنه من مواقف وتأكيدات تعبر عن الحرص على وحدة المؤتمر وتماسكه، وصون قراره التنظيمي والسياسي، والحفاظ على مكانته ودوره الوطني.

وتؤكد فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أن المؤتمر الشعبي العام، بما يمثله من إرث وطني وسياسي وتجربة تنظيمية امتدت لأكثر من أربعة عقود، سيظل ملكًا لأعضائه وقواعده التنظيمية، وأن الحفاظ على وحدته وتماسكه مسؤولية جماعية تفرضها المصلحة الوطنية والتنظيمية، بعيدًا عن محاولات التشويه أو الانتحال أو فرض الوصاية من خارج الأطر التنظيمية للمؤتمر.

كما تؤكد فروع المؤتمر في الولايات المتحدة رفضها لكل المحاولات الرامية إلى شق صف المؤتمر وإثارة الانقسامات في صفوف قياداته وقواعده، أو إنشاء مسميات وتيارات لا تستند إلى الأطر واللوائح التنظيمية للمؤتمر، معتبرة أن مثل هذه الممارسات لا تخدم سوى إضعاف المؤتمر وإرباك دوره الوطني في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اليمن.

وتجدد فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية تمسكها بالشرعية التنظيمية والمرجعيات المؤسسية للمؤتمر، واحترامها لقيادته ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ الشيخ صادق بن أمين ابوراس ورفضها القاطع لأي محاولات لتزييف إرادة المؤتمريين أو التحدث باسم المؤتمر خارج أطره المعتمدة.

وإذ تؤكد فروع المؤتمر في الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب قيادة المؤتمر وكوادره وقواعده في مواجهة هذه المحاولات، فإنها تدعو جميع المؤتمريين في الداخل والخارج إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف، وتغليب المصلحة الوطنية والتنظيمية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الانقسام أو خدمة أجندات لا تمت بصلة إلى أهداف المؤتمر ومبادئه الوطنية.

صادر عن: فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية

31 أغسطس 2026م