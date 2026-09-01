الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني شي جينبينج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 10:29 صباحاً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام ٢٠١٤، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.