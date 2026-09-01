أخبار اليمن : 2030 اعتداءً ضد الفلسطينيين في أغسطس

2030 اعتداءً ضد الفلسطينيين في أغسطسقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين، خلال شهر أغسطس المنصرم، في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر اليوم، أن الاعتداءات توزعت بين 1402 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و628 اعتداء نفذها المستوطنون، فيما استولت سلطات الاحتلال على نحو 1629 دونما من أراضي الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، تركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 380 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة بـ353 اعتداء، ثم الخليل بـ275 اعتداء، وبيت لحم بـ239 اعتداء، وجنين بـ230 اعتداء، والقدس بـ194 اعتداء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوزيع يعكس استمرار تركيز الاعتداءات في المحافظات التي تشهد توسعا استيطانيا مكثفا ومحاولات متصاعدة للسيطرة على الطرق ومفاصل الحركة والمساحات الزراعية والرعوية.

وبينت أن العنف المباشر وإطلاق النار واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع الوصول إلى الأراضي وسرقة الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، تمثل "أدوات متراكبة تضرب الأمن الشخصي ومصادر الرزق والحق في السكن والقدرة على استثمار الأرض".

وأكدت الهيئة أن تزامن مخططات الوحدات الاستيطانية مع مشاريع الطرق والبنية التحتية وعطاءات E1 يكشف عن مسار متكامل لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، وربط الكتل الاستيطانية، مقابل تفتيت وعزل التجمعات الفلسطينية.