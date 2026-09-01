عبد الرحمن سعد يحقق إنجازًا تاريخيًا لمصر في بطولة العالم للبوتشيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:34 مساءً - سطر عبد الرحمن أحمد سعد، لاعب المنتخب المصري للبوتشيا، اسمه في تاريخ اللعبة، بعدما أنهى مشاركته في بطولة العالم 2026 المقامة بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، في المركز الرابع عالميًا بمنافسات الفردي للرجال في فئة BC3.

ولم يكن وصول اللاعب المصري إلى هذه المرتبة مجرد نتيجة مميزة، بل شكل إنجازًا غير مسبوق على مستوى العرب والقارة الأفريقية، بعدما أصبح سعد أول لاعب من المنطقة العربية وأفريقيا ينجح في احتلال المركز الرابع ببطولة العالم للبوتشيا.



مشوار قوي يقود بطل مصر إلى نصف النهائي



وخطف عبد الرحمن سعد الأنظار خلال مشواره في البطولة، بعدما تمكن من تحقيق نتائج مميزة أهلته للتقدم بين مراحل المنافسات والوصول إلى الدور نصف النهائي، ليحقق بذلك أفضل ظهور مصري وعربي وأفريقي في تاريخ بطولة العالم.

وعقب انتهاء منافسات الدور نصف النهائي، خاض لاعب المنتخب المصري مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع عالميًا، مؤكدًا قدرته على منافسة نخبة أبطال البوتشيا على المستوى الدولي.

ورغم ضياع فرصة الحصول على ميدالية، فإن النتيجة التي حققها سعد تمثل نجاحًا مهمًا للرياضة المصرية، خاصة أن البطولة شهدت مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي العالم، وسط مستويات فنية ومنافسة قوية للغاية.

وأشاد الجهاز الفني والإداري للمنتخب بالمردود الذي قدمه اللاعب منذ بداية مشواره وحتى المباراة الأخيرة، مؤكدين أن ظهوره بهذا المستوى يعكس التطور الذي تشهده البوتشيا المصرية، ويمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ حضور مصر في البطولات العالمية.

كما يمنح هذا الإنجاز دفعة معنوية كبيرة للاعبي البوتشيا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، ويعزز الآمال في تحقيق نتائج أكبر خلال الاستحقاقات الدولية القادمة.



تفاصيل بعثة منتخب مصر في البطولة



ويتولى الدكتور محمد بيومي مهمة المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، فيما يترأس البعثة نصر الضوي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

وتتولى ريم صبحي مسؤولية إدارة البعثة، بينما يضم الجهاز الفني والإداري الدكتور مصطفى محمود، ومحمد عبد المعز، ومنة الله أيمن، وإسراء قاسم، وغادة جاد.

ويشارك إبراهيم مدكور ضمن بعثة المنتخب في منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للبوتشيا.