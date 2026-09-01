اتحاد الكرة يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، التشكيل الرسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.



وجاء الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2010 على النحو التالي:



عبد الستار صبري – مديرًا فنيًا.

محمد اليماني – مدربًا.

هيثم حسين – مدربًا.

هيثم صالح عبدالجواد – مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب.

محمد صبحي – مدربًا لحراس المرمى.

محمد لطيف – محلل أداء.

شادي الشريف – إداريًا.

محمد أحمد علي – طبيبًا.

محمد محروس – أخصائي علاج طبيعي.

عباس حسنين – مدلكًا.

ويأتي اعتماد التشكيل الجديد في إطار استعدادات منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، والعمل على تجهيز جيل جديد من اللاعبين للمنافسات والاستحقاقات التي تنتظر الفراعنة خلال الفترة المقبلة.