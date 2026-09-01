شينخوا: رئيس الصين يغادر قيرجيزستان بعد حضوره قمة شنغهاي وفى طريقه إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - غادر الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الثلاثاء، عاصمة قيرجيزستان، بيشكيك بعد حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقيامه بزيارة دولة إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفى طريقه إلى مصر تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس شي إلى مصر، وكانت زيارته الأولى فى 2016.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة ، سلط التليفزيون الصيني (سي جي تي ان) الضوء علي علاقات البلدين في تقرير موسع، تطرق إلى ما تحمله الزيارة من آفاق واعدة نحو المستقبل.

تعاون انمائي يخدم الجنوب العالمي

واعتبر التليفزيون الصينى، أن زيارة الرئيس الصيني تساهم في الارتقاء بشراكة البلدين من خلال ثلاث أولويات؛ هي تعميق التعاون الإنمائي من خلال التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وسلاسل القيمة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لخلق قيمة مشتركة من خلال منصات التصدير الإقليمية التي تربط آسيا وإفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وتوسيع نطاق التعاون بين الجنوب العالمي من خلال الخبرات المشتركة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة النظيفة.



وجاء في تقرير شبكة التليفزيون الصيني، أنه بعد مرور سبعة عقود، لم تعد العلاقات الصينية- المصرية بحاجة لأن تبرهن على صمودها وقدرتها على مواجهة التحديات التي يموج بها العالم.



واعتبر التليفزيون الصيني، أن الأولوية الأولى الآن في علاقات الصين ومصر هي تحويل "الثقة المتراكمة" إلى "تنمية ملموسة" تقاس في المصانع والتكنولوجيا والمهارات والأسواق والأمن الغذائي.

واستطرد التقرير أن زيارة شي جين بينج للقاهرة تضع مصر والصين علي أعتاب بداية فصل جديد تكون فيه الصداقة التاريخية بين البلدين هي القوة الدافعة للتنمية، ويصبح فيه التعاون الثنائي جسرا بين آسيا وأفريقيا والعالم العربي.

وأكد التليفزيون الصيني، أن الخبرة الصينية - المصرية باعتبارها نموذجا للتعاون التنموي ستكون قوة مضافة لصوت الجنوب العالمي في بناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدالة.

وأوضحت الشبكة أن بعض اللحظات في العلاقات الدولية تكتسب أهميتها من أهمية الطريق الذي تفتحه نحو المستقبل.

واستطرد تقرير التليفزيون الصيني: "وفي عام 2026، العام الذي وافق الذكرى السبعين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الصينية-المصرية، فقد أصبحنا على مقربة من هذا اللحظة من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، والاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

زيارة الرئيس الصيني للقاهرة

وتابع: "تمثل زيارة الرئيس الصيني للقاهرة والتي تعد الأولى منذ عقد من الزمان، فرصة لتعزيز الشراكة الصينية - المصرية في ضوء المتغيرات العميقة في النظام الدولي، من صعود الجنوب العالمي، وزيادة الحاجة إلى تحقيق تنمية متوازنة، والبحث عن نظام عالمي أكثر تمثيلا وإنصافا للبلدان النامية في مسارها صوت التقدم".