قناة CGTN : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - ألقت قناة CGTN الصينية الضوء على زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى مصر اليوم الثلاثاء، وقالت إن العلاقات بين البلدين تمر بأزهى عصورها على الإطلاق.
ولفتت إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الصين ظلت الشريك التجاري الأكبر لمصر لمدة 14 عامًا متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي رقمًا قياسيًا قدره 20.79 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وتتركز واردات مصر من الصين في المعدات الهندسية والمنسوجات ومواد البناء، بينما تتكون صادراتها إلى الصين بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية والغذائية.
وشكّلت الفراولة المجمدة، والبنجر، والكتان الخام، والأصباغ الطبيعية، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي 46.1% من صادرات مصر إلى الصين.
وأضافت القناة أن الأرقام التجارية تعززت هذا العام. فمنذ الأول من مايو، ألغت الصين الرسوم الجمركية على منتجات 53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، بما فيها مصر.
وارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 199.8% على أساس سنوي لتصل إلى 840.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 280.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتُغيّر هذه السياسة أيضًا من طريقة تعامل بعض الشركات المصرية مع السوق الصينية.
وفي فعالية "التصدير إلى الصين" التي عُقدت في القاهرة في 17 أغسطس، وقّعت شركات صينية ومصرية اتفاقيات تجارية بقيمة تقارب 170 مليون دولار أمريكي. وأجرت أكثر من 10 شركات صينية محادثات مع شركات مصرية.
وقال ما جوانج هوي، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية التجارية المصرية الصينية العامة، إن الشركات المصرية تُولي اهتمامًا أكبر لمتطلبات السوق الصينية.
وكان مصنع الكتان في مدينة السادات، باستثمار إجمالي قدره 58 مليون دولار أمريكي، يُنتج حوالي 3800 طن من خيوط الكتان سنويًا، يُصدّر منتجاته سابقًا إلى سوق الاتحاد الأوروبي فقط. قال ما إن الشركة تسعى حاليًا للحصول على شهادة Oeko-Tex وتستعد لدخول سوق المنسوجات المنزلية الفاخرة في الصين، متوقعةً ارتفاع هامش ربحها بنسبة تتراوح بين 8 و10 نقاط مئوية.