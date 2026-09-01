قناة CGTN : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - ألقت قناة CGTN الصينية الضوء على زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى مصر اليوم الثلاثاء، وقالت إن العلاقات بين البلدين تمر بأزهى عصورها على الإطلاق.

ولفتت إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الصين ظلت الشريك التجاري الأكبر لمصر لمدة 14 عامًا متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي رقمًا قياسيًا قدره 20.79 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وتتركز واردات مصر من الصين في المعدات الهندسية والمنسوجات ومواد البناء، بينما تتكون صادراتها إلى الصين بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية والغذائية.