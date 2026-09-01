نائب وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع الممول من صندوق الجوائح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:34 مساءً - ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع المصري الممول من صندوق الجوائح، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس اللجنة، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار متابعة أنشطة المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

تعزيز قدرات الطب الوقائى

وأكد الدكتور عمرو قنديل أهمية استمرار التعاون بين الجهات الوطنية والدولية المشاركة لضمان تحقيق أهداف المشروع وتعزيز قدرات مصر في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، مع الحرص على استدامة النتائج والقدرات التي تم تطويرها.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة السابقة، والتقدم المحرز في المحاور الرئيسية للمشروع، ومدى الاستفادة من التمويل المقدم من صندوق الجوائح في دعم قدرات الوقاية والتأهب والاستجابة.

كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز التكامل بين قطاعي الصحة العامة وصحة الحيوان بما يدعم تطبيق نهج الصحة الواحدة، مع التركيز على تطوير نظم الترصد وتبادل البيانات والمعلومات ودعم آليات الاستجابة المشتركة للأحداث الصحية ذات الصلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستخدام الأمثل والمستدام للأجهزة والمستلزمات والمشتريات بما يعزز القدرات التشغيلية للجهات المستفيدة ويحقق أهداف التنمية المستدامة. ورفع عددًا من التوصيات أبرزها عقد الاجتماع بشكل دوري وتحديث مؤشرات الأداء لقياس التقدم المحرز وتأثير الأنشطة المنفذة على الصحة العامة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلو الجهات الدولية المنفذة للمشروع: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.