رفيدة فتحي تحصد فضية رفع الأثقال في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:34 مساءً - نجحت الرباعة المصرية رفيدة فتحي في إضافة ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية عام 2026، بعدما حصدت الميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن أقل من 61 كجم.

وتمكنت رفيدة فتحي من رفع 101 كجم في منافسات الخطف، لتصعد إلى منصة التتويج وتحصل على المركز الثاني، في إنجاز جديد لرفع الأثقال المصرية خلال منافسات الدورة.

وتضم بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال الجهاز الفني والإداري بقيادة علاء حسن كامل مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد إحسان سكرتير عام الاتحاد، إلى جانب المدرب ميشو، حيث عمل الجهاز خلال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم بالشكل الأمثل لخوض المنافسات.

أبرز نجوم بعثة رفع الأثقال المصرية

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط مجموعة من أبرز عناصر اللعبة، وفي مقدمتهم البطلة الأولمبية سارة سمير، صاحبة السجل المميز على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى كريم كحلة وعبد الرحمن يونس، بطل العالم وصاحب الأرقام القياسية.

كما تشهد قائمة البعثة مشاركة بطل العالم للشباب عبد الرحمن حسين متولي، وبطل العالم محمود حسني، إلى جانب رفيدة فتحي ونورا عصام وميرنا محمد ونور الدين.

وتطمح بعثة رفع الأثقال المصرية إلى مواصلة حصد الميداليات خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو ولاعبات المنتخب، والنتائج المميزة التي حققتها اللعبة المصرية على مدار السنوات الماضية.