سفير مصر فى بكين: العلاقات بين مصر والصين نموذج للتعاون فى الجنوب العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:34 مساءً - قال السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، إن العلاقات بين القاهرة وبكين نموذج للتعاون فى الجنوب العالمي، مشيراً إلى وجود مساحة هائلة للتعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وتزامناً مع زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج لمصر، أجرت صحيفة تشاينا دايلى مقابلة مع السفير خالد نظمي، تحدث فيها عن العلاقات الثنائية ورؤية مصر والصين لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

ويصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر اليوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين تزامناً مع مرور 70 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العلاقات بين مصر والصين ليست جديدة

وفى المقابلة مع تشاينا ديلي، قال السفير نظمي إن العلاقات بين الصين ومصر ليست جديدة، ولكنها تعود إلى طريق الحرير، ومن ثم فإنها قائمة منذ مئات السنوات. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين شهدت إنجازات مستمرة، فقد كانت هناك الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين، وهناك شراكة بين البلدين، حيث أعلن الرئسيان عبد الفتاح السيسي وشى جين بينج فى عام 2014 رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وتحدث السفير عن التعاون الثنائي بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات سواء السياحة أو تكنولوجيا المعلومات أو غيرها تشهد إنجازات. فخلال السنوات العشر الأخيرة، أصبح هناك أكثر من 2800 شركة صينية تستمر فى الأسواق المصرية.

فرص التعاون المستقبلي بين مصر والصين

وفيما يتعلق بفرص التعاون المستقبلي بين البلدين، قال السفير نظمي إن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاوناً بين البلدين، سواء فى مجال الزراعة أو السيارات أو غيرها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

أكد فيها أن كلا من مصر والصين تبذلان جهوداً لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وتتشاركان بدأ أن مثل هذه القضايا ينبغي حلها من حلال الحوار والدبلوماسية.