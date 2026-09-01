القطار الكهربائي الخفيف LRT يجسد نجاح التعاون المصري الصيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - تتزامن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى جمهورية مصر العربية مع تسليط الضوء على أبرز نماذج التعاون الناجحة بين البلدين في قطاع البنية التحتية والنقل الأخضر المستدام، يأتي مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ليقف شاهداً حياً على عمق الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الحكومة المصرية والشركات الصينية الكبرى لتنفيذ مشاريع عملاقة تعيد رسم خريطة النقل الجماعي الحديث في مصر.

​مراحل متطورة بروح التعاون المشترك

تتواصل جهود استكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف، حيث يجري العمل على تنفيذ المراحل المستقبلية وفي مقدمتها المرحلة الثالثة وصولاً إلى محطة العاشر من رمضان، بالتوازي مع التخطيط والتنفيذ للمرحلة الرابعة التي تخدم الكثافات السكانية الكبرى والمنطقة الصناعية.

وتعتمد هذه المراحل بالكامل على استمرار الشراكة الوثيقة مع الجانب الصيني لتوريد الأنظمة الكهروميكانيكية، ووحدات السيطرة والتحكم، وتوفير الدعم الفني اللازم، بما يضمن تكامل شبكة النقل وخدمة العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة.

​آفاق أوسع للتنمية الاقتصادية

لا تقتصر ثمار هذا التعاون الثنائي على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتعكس التزام الجانبين بتعزيز الاستثمارات المشتركة وتوطين صناعة وسائل النقل الحديثة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية خصبة ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للنقل واللوجستيات، مدعوماً برؤية قيادتي البلدين لتعميق أطر التعاون التنموي والاقتصادي.