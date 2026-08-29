الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني بهيئة قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 07:37 مساءً - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الإحتفال بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهنى ببورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد إنتهاء فترة تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الهيئات والوزارات لتأهيل الكوادر البشرية فى كافة التخصصات .

تضمنت المراسم عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة , أعقبه إعلان نتيجة الدورة .

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه

من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية تمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

وألقى اللواء شريف عبد الحليم الجمل نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لآداء مايكلفون به من مهام على أكمل وجه .

وألقى اللواء أح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية , مؤكداً على أهمية تلك الدورات التى تسهم فى بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالعلم والمعرفة وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديثة .

فيما قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مخلصة فى تدريب وتأهيل شباب الوطن بمختلف تخصصاتهم , مشيراً إلى أهمية الدورة فى تأهيل

العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بالهيئة .

كما ألقى اللواء أح شريف العرايشى مساعد وزير الدفاع كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة

على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بمستوى أبناء الوطن بمختلف وزارات وهيئات الدولة بما يسهم

فى رفعة الوطن وتقدمه ، وأختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة .

حضر مراسم الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى هيئة قناة السويس .