وزير المالية .. في زيارة ميدانية بالمديرية المالية بمطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 04:25 مساءً -

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية، قائلاً: «دورنا إزاي نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة».

أضاف، في زيارة ميدانية بالمديرية المالية بمطروح، بحضور المحافظ لواء د. محمد الزملوط، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: «الممولون والمواطنون لازم يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم»، لافتًا إلى أن مهمتنا بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.. «ده اللي بينجحنا».

دعا كجوك كل العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى «التسهيل والتبسيط» لصالح متلقي الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والممولين، ويدعم بيئة الاستثمار.

كان الوزير قد قام بزيارة مقر الغرفة التجارية بمطروح، تفقد خلالها سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرصه على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادى بشتى السبل، على نحو يساعد فى ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها ومجتمع الأعمال.