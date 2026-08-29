مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بقيمة 105 ملايين جنيه في القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 04:25 مساءً - مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط أكثر من نصف طن مواد مخدرة بقرابة 105 ملايين جنيه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة القليوبية.

جاء ذلك في إطار ضربات استباقية وجهها قطاعا (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والشرطة، عقب استهداف بؤر إجرامية تضم عناصر خطرة سبق اتهامها والحكم عليها في قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه.

وأسفرت العمليات بمشاركة قطاع الأمن المركزي عن مصرع العناصر الـ 5 وضبط بقية عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من نصف طن مخدرات متنوعة، وأكثر من 32 ألف قرص مخدر، بالإضافة إلى 139 قطعة سلاح ناري متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.