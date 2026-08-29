3 سبتمبر.. غلق باب التقديم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 04:25 مساءً -

تستعد أكاديمية الشرطة لغلق باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلاب الجدد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027، حيث يُعد يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي والأخير لتلقي الطلبات عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على منح الفرصة الكاملة للطلاب لاستكمال إجراءات التقديم قبل بدء مراحله التنفيذية.

وتضع الأكاديمية ضوابط وشروطًا محددة لا بد من توافرها في المتقدمين؛ أبرزها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بها عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. كما يشترط ألا يقل طول الطالب عن 170 سم مع تناسب الوزن مع الطول، وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل على 22 عامًا ميلاديًا.

وتخوض الأعداد المتقدمة سلسلة متكاملة من الاختبارات الدقيقة المقررة لتقييم القدرات البدنية والذهنية والصحية؛ وتبدأ باختبار القدرات لقياس المستوى الثقافي والمعلوماتي، يليه كشف القوام للتأكد من تناسق الطول والوزن. ثم يخضع الطلاب للكشف الطبي الشامل والتفصيلي، والكشف النفسي لبيان الجاهزية العصبية والذهنية.

عقب ذلك يمر المتقدمون باختبار اللياقة البدنية ومقومات الرياضة المتخصصة، إضافة إلى الكشف الطبي المتقدم، وتستمر المتابعة وصولاً إلى المحطة الحاسمة المتمثلة في كشف الهيئة أمام اللجنة المختصة، وذلك لاختيار أفضل العناصر الكفؤة لنيل شرف الانضمام لصفوف العيون الساهرة وحماية الوطن.