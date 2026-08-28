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البنك المركزي المصري يوضح تفاصيل بشأن فرع بنك مصر بدولة الإمارات

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البنك المركزي المصري يوضح تفاصيل بشأن فرع بنك مصر بدولة الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 09:37 مساءً - قال البنك المركزى المصرى فى بيان منذ قليل، إنه بالاشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة، في اطار قرارات التضييق الاقتصادي علي دولة ايران، فإن البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الامريكى فيما يخص تلك الإجراءات.

 

وأكد البنك المركزى، أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الامريكى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى.

 

وشدد البنك المركزى المصرى على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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