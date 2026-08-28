أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل راجح

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل راجح
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عابد راجح مصلح راجح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ صادق راجح مصلح راجح، وإلى نجل الفقيد الشيخ محمد أمين راجح، في وفاة الشيخ أمين راجح مصلح راجح، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الفاعل في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأشقاء الفقيد وأبنائه وأسرته وآل راجح كافة في بلاد القبائل بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء في هذا المصاب.
وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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