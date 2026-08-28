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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تطورات الأوضاع في السودان

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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تطورات الأوضاع في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 04:25 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الجمعة ٢٨ أغسطس. 

 

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الامن والاستقرار فى السودان الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود لدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، والعمل على تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سودانية، تلبى تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى تحقيق الامن والاستقرار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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