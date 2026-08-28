وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تطورات الأوضاع في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 04:25 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الجمعة ٢٨ أغسطس.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الامن والاستقرار فى السودان الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود لدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، والعمل على تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سودانية، تلبى تطلعات الشعب السودانى الشقيق فى تحقيق الامن والاستقرار.