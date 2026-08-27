وزير الكهرباء يتفقد أحد مصانع روساتوم المتخصصة في المفاعلات النووية الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 06:29 مساءً - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى روسيا، قام الوزير بزيارة أحد المصانع التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية والمتخصصة في تصنيع وتجميع المفاعلات النووية الصغيرة، وذلك للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الصناعية في هذا المجال.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام مصر بمتابعة التطورات المتسارعة في تكنولوجيات المفاعلات النووية الصغيرة، والتعرف على الإمكانات التصنيعية المتاحة لدى مؤسسة روساتوم، وبحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع عصمت على مراحل تصنيع وتجميع وحدات ومكونات المفاعلات النووية الصغيرة، والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات التصنيع، ونظم الأمان والحماية، إلى جانب القدرات الصناعية والهندسية التي تتمتع بها الشركة، وما تمتلكه من خبرات في تطوير وتصنيع هذه النوعية من المفاعلات.

كما تناولت الزيارة بحث إمكانات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالمفاعلات النووية الصغيرة في مصر، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد ذات الصلة، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي وبناء قاعدة صناعية وطنية متخصصة في المجالات النووية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن مصر تحرص، في إطار علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الروسية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع دراسة مختلف التطبيقات والتكنولوجيات النووية الحديثة التي يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية في مصر.

وأشار إلى أن المفاعلات النووية الصغيرة تمثل أحد المسارات التكنولوجية الواعدة، لما توفره من مرونة في الاستخدام وإمكانية الاستفادة منها في عدد من التطبيقات، إلى جانب توليد الكهرباء، مؤكداً أهمية دراسة هذه التكنولوجيات بصورة متكاملة من الجوانب الفنية والاقتصادية والصناعية والتنظيمية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية للسيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى روسيا، والتي تتضمن عدداً من اللقاءات والزيارات لمتابعة مجالات التعاون المصري الروسي في قطاع الكهرباء والطاقة، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والخبرات الروسية، بما يدعم خطط مصر لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة.