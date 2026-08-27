عمر مرموش يرتدي القميص رقم 22 بعد إنضمامه لتوتنهام حتى نهاية الموسم الحالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 07:25 مساءً - أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا تعاقده مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، لتعزيز خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

توتنهام يتعاقد مع عمر مرموش

وكشف نادي توتنهام أن عمر مرموش سيرتدي القميص رقم 22 طوال مشواره مع النادي اللندني، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة النادي اللندني لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال استقطاب أبرز المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في الملاعب الأوروبية.

وحسم توتنهام اتفاقه مع مانشستر سيتي على ضم النجم المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يتضمن إمكانية الشراء في الصيف المقبل.

ونجح عمر مرموش في اجتياز الفحوصات الطبية التي خضع لها في نادي توتنهام قبل أن يوقع على عقود انتقاله لصفوف النادي اللندني الذي تذوق مرارة الهزيمة في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة.

وبذل توتنهام محاولات حثيثة لحسم صفقة عمر مرموش لتدعيم خطه الهجومي، فى الوقت الذي يسعى فيه اللاعب المصري للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بصورة أساسية، بعدما واجه منافسة قوية على مركزه خلال تجربته مع مانشستر سيتي.

وكان عمر مرموش اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في فوز مانشستر سيتي على بورنموث بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكره موقع "بلانيت فوتبول"، يحصل عمر مرموش على راتب أسبوعي يصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي، وهو ما يجعل اللاعب المصري متمسكًا بالحصول على راتب قريب من هذا الرقم حال انتقاله إلى توتنهام، دون التخلي عن جزء كبير من مستحقاته الحالية.

وفي حال حصول عمر مرموش على الراتب ذاته مع توتنهام، سيصبح النجم المصري الأعلى أجرًا في صفوف الفريق بفارق كبير عن أقرب زملائه، الأمر الذي قد يفرض على إدارة النادي اللندني إعادة النظر في هيكل الرواتب لتجنب أي أزمات مستقبلية داخل غرفة الملابس.

ويأتي الهولندي ميكي فان دي فين في المركز الثاني بقائمة أعلى لاعبي توتنهام أجرًا، براتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، بينما يحتل الإيطالي ساندرو تونالي المركز الثالث براتب يصل إلى 195 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويتساوى الهولندي تشافي سيمونز مع تونالي في الراتب الأسبوعي، حيث يحصل على 195 ألف جنيه إسترليني، فيما يأتي البرتغالي ماتيوس فرنانديز في المركز الخامس براتب أسبوعي يقدر بنحو 175 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك، سيحصل عمر مرموش، حال انتقاله إلى توتنهام بنفس راتبه الحالي، على راتب يزيد بنحو 95 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا عن أقرب منافسيه في قائمة الأعلى أجرًا، في خطوة تعكس القيمة المالية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري في سوق الانتقالات.

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