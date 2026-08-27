وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبيئية بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 06:29 مساءً -

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الخميس، اجتماعًا مع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة ، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية والبيئية بالمحافظة.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، خاصة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين البيئة، إلى جانب متابعة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع كفاءة أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق السياحية بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم» لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء المستدامة، إلى جانب جهود دعم التحول الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم النقل المستدام، ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة.

كما تابع اللقاء موقف تنفيذ أعمال تركيب وتشغيل 826 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف، التي تسلمتها المحافظة كمرحلة ثانية ضمن المنحة الصينية، حيث يجري تنفيذها والاستفادة منها في دعم الإنارة بالتجمعات البدوية والمناطق الحيوية، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع محافظة جنوب سيناء ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والبيئية، وتعزيز التحول الأخضر والسياحة المستدامة، مع مواصلة العمل على مشروعات الاقتصاد الدائري والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ومن جانبه، استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال جهود المحافظة في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة بما يسهم في تنمية الموارد المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

كما تناول الاجتماع خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المدن، إلى جانب متابعة منظومتي التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومعدلات الإنجاز بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل في هذه الملفات.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدعم المستمر الذي تقدمه الدكتورة منال عوض للمحافظة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة يسهمان في دفع المشروعات الاستراتيجية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التحول الأخضر، وترسيخ مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية وتنموية مستدامة.