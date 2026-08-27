"التعليم العالي": غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب مدارس (STEM) والنيل المصرية الدولية (NEIS) بعد غد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 05:21 مساءً - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الساعة الثانية عشرة ظهرًا من بعد غد /السبت/ هي الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) للقبول بالعام الجامعي (2026 - 2027).

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من تسجيل وترتيب رغباتهم قبل الموعد النهائي، وعدم الانتظار حتى الساعات أو الدقائق الأخيرة.. داعية الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم إلى مراجعتها والتأكد من ترتيبها وفقًا لأولوياتهم، وإجراء أي تعديلات يرغبون فيها قبل غلق باب التسجيل.

وأكدت الوزارة أهمية التأني في ترتيب الرغبات، ومراجعة البيانات والتأكد من استيفاء القواعد والضوابط المنظمة للتنسيق قبل الحفظ النهائي.

كما دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية بشأن مواعيد التسجيل أو إجراءات التنسيق.