تحويلات مرورية.. غلق كلي لتقاطع سكة الوايلي وعبد الجليل البحيري بالقاهرة لمدة 15 يومًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 05:21 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع تنفيذ مشروع الحفر المكشوف لتحويل خط الصرف الصحي بشارع سكة الوايلي، عند تقاطعه مع شارع عبد الجليل البحيري.

ومن المقرر تنفيذ الغلق الكلي للتقاطع اعتبارًا من الساعة 11 مساء الأربعاء 26 أغسطس 2026، ولمدة 15 يومًا، على أن تنتهي الأعمال وتعود الحركة إلى طبيعتها في 6 صباح الخميس 10 سبتمبر 2026.

وتشمل التحويلات المرورية إعادة تنظيم حركة المركبات بشارع سكة الوايلي للقادمين من ميدان الحدائق في اتجاه مطلع كوبري الزاوية، مع تخصيص أجزاء من الطريق لتنفيذ الأعمال وإعادة تقسيم الاتجاهين، إلى جانب الغلق الكلي لمخرج شارع عبد الجليل البحيري اتجاه شارع سكة الوايلي طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية والتجهيزات الإرشادية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين.