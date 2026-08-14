مكتب التنسيق يعلن تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى غلق المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 05:20 مساءً - أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يمكنهم تعديل رغباتهم أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، وذلك حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، حيث يُعتد بآخر تعديل يتم تسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل.

إعادة ترتيب الرغبات

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، أن نظام التنسيق الإلكتروني يتيح للطالب إعادة ترتيب رغباته أو تعديلها في أي وقت خلال فترة المرحلة، مشيرًا إلى أن القبول يتم وفقًا لآخر تعديل قام به الطالب قبل غلق الموقع، داعيًا الطلاب إلى مراجعة رغباتهم جيدًا قبل الحفظ النهائي، والتأكد من توافقها مع ميولهم وقدراتهم والقواعد المنظمة للتنسيق.

وأضاف أن الطلاب يمكنهم تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على مدار 24 ساعة باستخدام الحاسب الشخصي، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل الرغبات مجانًا.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تواصل نشر الرسائل التوعوية عبر منصاتها الرسمية؛ لتعريف الطلاب بكافة خطوات التنسيق الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم غير الدقيقة، ومساعدتهم على الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب التنسيق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تدعو الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وموقع التنسيق الإلكتروني، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الصفحات غير الرسمية.