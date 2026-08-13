قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر برئاسة بهاء الغنام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 04:21 مساءً -

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 328 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التخطيط والاقتصاد والإدارة والموارد المائية والقانون والتمويل.

ويضم مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كلًا من اللواء مهندس أمير سيد أحمد، خبيرًا في شئون التخطيط العمراني، والدكتور هاني عاطف سويلم، خبيرًا في شئون الموارد المائية والري، والدكتور شريف محمد فاروق، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا، وعلاء الدين فاروق زكي، خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

كما شمل التشكيل الدكتور أحمد محمد رستم، خبيرًا في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب، خبيرة في شئون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري صيام، خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا، وعادل محمد اللبان، خبيرًا ماليًا ومصرفيًا.

بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ونص القرار الجمهوري على أن يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات وانتقالات عن كل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه الفرعية، إلى جانب بدل سفر عن المهام الرسمية الخارجية المرتبطة بأعمال الجهاز.

كما نص القرار على منح أعضاء المجلس مكافأة سنوية، على أن يكون صرف البدلات والمكافآت المشار إليها بناءً على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار تنظيم العمل داخل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتخطيط والتنمية والاقتصاد والإدارة والتمويل والموارد المائية.