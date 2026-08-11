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ضبط عاطل لسرقته بطارية سيارة محامٍ بالدقهلية

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ضبط عاطل لسرقته بطارية سيارة محامٍ بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:21 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (27) يوليو الماضي، تلقى قسم شرطة ثالث المنصورة بلاغًا من محامٍ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد شوارع دائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط البطارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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