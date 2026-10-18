سيناريوهات تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - قطع فريق الزمالك خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الجيش الوطني الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد أماهورو بالعاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها فى القاهرة، ويضعه أمام أكثر من سيناريو لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل الأفريقي؟

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل في مباراة العودة لضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، بعدما أصبح يمتلك أفضلية الهدف الذي سجله خارج ملعبه، بينما يحتاج الجيش الرواندي إلى الفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل مباشرة، أو الفوز بهدف دون رد لفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح، وفقًا للائحة المعمول بها في البطولة.

ويمنح الفوز أو التعادل الزمالك بطاقة العبور إلى الدور التالي، فيما تمثل مباراة العودة اختبارًا مهمًا للفريق الأبيض، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل وتجنب أي مفاجآت أمام منافسه الرواندي.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، في الحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يخوض عددًا من الارتباطات المحلية والقارية في توقيت متقارب، حيث يستعد لمواجهة بترول أسيوط، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأفريقية، وحسم التأهل إلى دور المجموعات، من أجل المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للفريق خلال الموسم الجاري.