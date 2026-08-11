وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:29 مساءً - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، وتناول اللقاء بحث عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب.

وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب بما يعزز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين، ويسهم فى التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .