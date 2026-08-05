استقبال جماهيري حافل لمحمد صلاح من جماهير طرابزون سبور.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:12 مساءً - وصل النجم المصري محمد صلاح إلى مطار مدينة طرابزون، في هذه اللحظات، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مطار طرابزون يمتلئ بعشاق محمد صلاح

واحتشد الألاف من جماهير نادي طرابزون سبور التركي أمام بوابات مطار المدينة من أجل استقبال النجم المصري محمد صلاح، الذي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى تركيا.

وحملت جماهير طرابزون سبور قميص النادي بألوان العنابي والأزرق الداكن، خلال تواجدها أمام المطار، وخلقت حماسًا لا يوصف بالأغاني والهتافات والألعاب النارية والأعلام.

موعد حفل توقيع عقد محمد صلاح

وقال بيان النادي التركي: "سيُقام حفل توقيع عقد اللاعب الجديد محمد صلاح في حديقة بابارا يوم الخميس 6 أغسطس (غدًا) الساعة 7:30 مساءً.

وأضاف: "ندعو جميع جماهيرنا إلى ملعبنا، حديقة بابارا، مرتدين قمصان الموسم الجديد، ليشهدوا لحظة تاريخية ويخطوا معًا الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى.

ويعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أنهى رحلته مع ليفربول الإنجليزي، ليبدأ تحديًا جديدًا في الدوري التركي وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح

استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح

استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح استقبال جماهير طرابزون للنجم محمد صلاح