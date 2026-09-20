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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (5) ملايين جنيه

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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (5) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 01:41 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال (24) ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (5) ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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