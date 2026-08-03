الصحة: «100 يوم صحة» تقدم أكثر من مليون و364 ألف خدمة طبية مجانية في يومها الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و364 ألفًا و707 خدمات طبية مجانية خلال اليوم الأول من النسخة الرابعة لحملة «100 يوم صحة»، التي انطلقت يوم السبت 1 أغسطس 2026، في إطار جهود الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف المحافظات.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي شدد على أهمية المبادرات الصحية القومية في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نُفذت بمشاركة 13 قطاعًا عملت بصورة تكاملية، حيث قدم قطاع الرعاية العلاجية 397 ألفًا و80 خدمة، وقطاع الرعاية الأساسية 325 ألفًا و578 خدمة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 185 ألفًا و767 خدمة، فيما قدمت المبادرات الرئاسية للصحة العامة 131 ألفًا و663 خدمة، والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 88 ألفًا و280 خدمة.

وأضاف أن قطاع الطب الوقائي قدم 78 ألفًا و233 خدمة، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 48 ألفًا و634 خدمة، ومبادرة الألف يوم الذهبية 32 ألفًا و73 خدمة، إلى جانب إصدار 16 ألفًا و494 قرار علاج على نفقة الدولة، وتقديم مستشفيات المؤسسة العلاجية 8 آلاف و658 خدمة، ومبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 7 آلاف و911 خدمة، وإجراء 5 آلاف و280 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحملة أولت اهتمامًا خاصًا بالتوعية الصحية، حيث استفاد 39 ألفًا و56 مواطنًا من خدمات التثقيف الصحي عبر فرق التواصل المجتمعي في المناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة.