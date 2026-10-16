طقس اليوم.. انخفاض في الحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، طقسا خريفيا وتكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

الظواهر الجوية الجمعة 16 أكتوبر

​فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 30% إلى 40%) الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوباً على مناطق من (حلايب- شلاتين) على فترات متقطعة.

​نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم /س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على فترات متقطعة.

​اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم /س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 16 أكتوبر

القاهرة

العظمى 27

الصغرى 20

​الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 20

​الإسماعيلية

العظمى 30

الصغرى 20

​مطروح

العظمى 25

الصغرى 19

​شرم الشيخ

العظمى 30

الصغرى 23

​أسوان

العظمى 33

الصغرى 23