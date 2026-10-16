وزير الخارجية يشارك في الجلسة العامة للمحافظين خلال اجتماعات النقد والبنك الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، في الجلسة العامة للمحافظين، بحضور أنوتين تشارنفيراكول، رئيس وزراء تايلاند، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كارلوس كاربايو سبالدينج، رئيس البنك المركزي في باراجواي ورئيس الاجتماعات السنوية لعام ٢٠٢٦، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك.

وسلطت المناقشات بالجلسة العامة الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. كما تناولت الجلسة أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات وتحقيق التنمية على المدى الطويل.