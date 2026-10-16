وزير الخارجية يلتقي وزير المالية السوري على هامش اجتماعات البنك الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ، محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي وغيرهما، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أشاد بنجاح الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا، مشيراً من ناحية أخرى إلى التحضير لزيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.