وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 02:13 مساءً - جرى إتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، اليوم الإثنين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز من أواصر الترابط والتنسيق القائم بينهما.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية اعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الامن والسلام هناك، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وفي ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد وإعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه مصر للسودان على مختلف المستويات، مثمناً المواقف المصرية الداعمة لوحدة السودان واستقراره، كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والتطلع لمشاركة مصرية كبيرة في برامج اعادة الإعمار.