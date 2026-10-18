وزير التموين يبحث مع شركة «أدفانسز تليكوم» تطوير منصة رقمية وطنية لمشروع «كاري أون»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 02:21 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة «أدفانسز تليكوم – Advances Telecom»، لبحث سبل التعاون في توفير الحلول التكنولوجية اللازمة للمشروع القومي «كاري أون»، وتطوير منصة رقمية وطنية متخصصة للسلع والمنتجات الاستهلاكية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتحديث منظومة التجارة الداخلية.

وشهد الاجتماع استعراض الحلول التكنولوجية المقترحة لتطوير المشروع، ورؤية الشركة بشأن إنشاء المنصة، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على السلع والمنتجات المتاحة، ويسهم في سرعة الوصول إلى احتياجاتهم اليومية، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة التسوق.

وتأتي أهمية المنصة من دورها في دعم مشروع «كاري أون» كمنظومة وطنية لإتاحة السلع والمنتجات الاستهلاكية، وتعزيز التواصل والربط بين الموردين والمنافذ والمواطنين، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة، ورفع كفاءة تداول المنتجات، ودعم وصول السلع إلى المستهلك بصورة أكثر سرعة وانتظامًا.

ومن المقرر أن يجري تطبيق المنصة على مراحل في عدد من المحافظات، وفقًا لاحتياجات المشروع وجاهزية التشغيل، مع الاستفادة من نتائج كل مرحلة في تطوير الخدمات والتوسع التدريجي. كما تستهدف المنصة دعم متابعة توافر السلع، وإتاحة بيانات ومعلومات تساعد على تحسين عمليات التشغيل ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الاجتماع أهمية توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروع «كاري أون»، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة التجارة الداخلية، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب الشركة المهندس ياسر عزام، العضو المنتدب، والأستاذة سلمى طارق، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس وسيم الرشيدي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر من جانب الوزارة الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.