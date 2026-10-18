وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان جهود خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً من السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأحد، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً رفض المساس بأمن الدول الخليجية باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن مصر أو استخدام المضايق والممرات البحرية أداةً للضغط أو التصعيد.

واستعرض الوزيران الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء التوتر، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره السبيل للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على دول المنطقة.

وشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لجهود إنجاح مساعي التهدئة وتهيئة الظروف المواتية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.