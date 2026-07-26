شيخ الأزهر يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية بفلسطين: أنتم أهلنا وموضع فخر واعتزاز (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 12:29 صباحاً - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالطالبة رنا محمود، الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في معاهد فلسطين الأزهرية، لتهنئتها بتفوقها، مؤكدًا أن أبناء فلسطين يمثلون مكانة خاصة لدى الأزهر.

وقال شيخ الأزهر للطالبة: «أنتم أهلنا، وولادنا وبناتنا، وموضع اعتزازنا وفخرنا»، معربًا عن تمنياته لها بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية.

وفي السياق ذاته، أعلن الأزهر الشريف أن المركز الإعلامي يعقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2026، وأسماء أوائل الأقسام العلمي والأدبي، إلى جانب أوائل ذوي البصائر والدمج والدمج البصري.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، وأبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، فيما تُنشر النتيجة إلكترونيًا فور اعتمادها عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف.