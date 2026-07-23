كاف يحسم الجدل وينفي زيادة منتخبات كأس أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 11:13 مساءً - حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الجدل الدائر حول عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، مؤكدًا رسميًا أن البطولة ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، دون أي تغيير في نظامها الحالي.

حقيقة زيادة منتخبات كأس أمم أفريقيا 2027

وأوضح الكاف، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الأربعاء أن النسخة المقبلة من البطولة ستشهد مشاركة 24 منتخبًا وطنيًا، نافيًا صحة التقارير التي تحدثت عن زيادة العدد إلى 28 منتخبًا.

وأشار الاتحاد إلى أن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن توسيع البطولة غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الكاف.

كما أكد البيان أن منافسات كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام خلال شهري يونيو ويوليو 2027، فيما تنطلق التصفيات المؤهلة للبطولة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.