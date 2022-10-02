أعضاء «الإذاعات الإسلامية»: العاصمة الإدارية نقلة هائلة فى تاريخ مصر (صور)

وزار أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاهدوا جانبًا من إنجازات الدولة المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الزيارة أشاد أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، بما تحقق من إنجازات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن ما تم يعد إنجاز حضارى بطاقات وقدرات وإمكانات مصرية رصينة، فهى حلم تحقق بعزيمة المصريين، ونقلة حضارية وتكنولوجية هائلة فى تاريخ مصر الحديث وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما شاهدوه من تطور هائل يتفق مع التطور العلمى والتكنولوجى فى العصر الحديث.
وأكدوا أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة السيد المسيح معًا يعلى ويؤكد مبدأ المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد والذى رسخته الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، وأن هذه الإنجازات شاهد عيان، ولا ينكر ما أنجزته الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى إلا حاقد أو جاحد، وأن مصر تسير فى طريقها لبناء دولة حضارية حديثة، تقوم على التجديد والتطوير، بما فيه من حسن تصميم وإنشاء على أحدث التقنيات العصرية.
وفى ختام الزيارة وجه أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الجولات المتميزة والتى شاهدوا من خلالها روعة وبراعة الحضارة المصرية وعظمة التاريخ المجيد لمصر العروبة والإسلام.
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